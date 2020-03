Fiica unei femei infectate cu coronavirus a fost la școala pana ieri, femeia neanunțand ca era suspecta sau ca a fost testata pozitiv, dupa cum arata un document obținut de Libertatea . Femeia s-a intors din Israel in data de 29 februarie. Intre timp, fetița ei, eleva in clasa intai, a mers tot timpul la Școala nr. 56 din Capitala și a intrat in contact cu toți cei 22 de colegi ai sai. In plus, in sala de cursuri unde invața cei mici au ore și alți 33 de elevi mai mari, care intra dupa ei. Fetița femeii infectate cu coronavirus a frecventat și un after-school. Reprezentanții școlii au fost contactați…