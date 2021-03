Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre fiicele lui Gheorghe Moroșan, barbatul din Onești care a luat ostatici și a ucis doi muncitori, spune ca a incerat sa contacteze autoritațile in timp ce criza era in derulare, insa a fost ignorata. Intr-un declarație difuzata joi, la Antena 3, femeia spune ca atunci cand a incercat…

- Una dintre fiicele lui Gheorghe Moroșan, barbatul din Onești care a sechestrat și ucis doi muncitori, a spus, la Antena 3, ca a incerat sa contacteze autoritațile si sa aplaneze situatia. Fiica agresorului din Onesti spune ca atunci cand a incercat sa contacteze poliția din Bacau și din București i…

- Fiica criminalului de la Onesti a povestit intr-un interviu pentru Antena 3 cum le-a fost luat apartamentul in 2010: "Nu ne-a deranjat ca au luat apartamentul, ne-a deranjat ca l-au luat punandu-ne arma la cap". "In 2010 mama mea cu sora mea au fost evacuate din apartament cu arme dupa ce…

- Reporter: Dumneavoastra ați fost intr-adevar amenințata cu pistolul ca sa ieșiți din apartamentul acela?Fiica ucigașului din Onești: Da.Reporter: Adica a venit cine? A venit polițistul? A venit executorul judecatoresc?Fiica ucigașului din Onești: Jandarmii și executorul judecatoresc.Reporter: Și dumneavoastra…

- UPDATE: Doi muncitori care lucrau la renovarea unui apartament din Onești, județul Bacau, au fost omorați de fostul locatar, suparat ca fusese evacuat de acolo prin decizie judecatoreasca. Barbatul de 60 de ani a sunat la Poliție sa anunțe ca i-a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

