- Fata sefului Politiei din Bacau a fost gasita in gara din Suceava. Ana Maria, fata de 15 ani, a plecat de acasa duminica, la pranz. Le-ar fi spus parintilor ca merge sa se intalneasca cu o prietena. De atunci insa, nimeni nu mai stia nimic de ea. Fascinata de romanele politiste, fata le-ar fi lasat…

- Peste 8.000 de cetateni ucraineni au intrat in tara vineri, in scadere cu 13,2% fata de ziua precedenta, au anunțat, sambata dimineața, oficialii Poliției de Frontiera. „In data de 25.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 63.945 de persoane,…

- Un avion ucrainean a intrat, joi dimineața, in spațiul aerian al Romaniei. Au fost ridicate imediat doua aeronave militare, aparatul de zbor fiind interceptat și pus sa aterizeze la Baza Aeriana 95 din Bacau. Aeronava a fost observata de o patrula a Poliției de Frontiera in zona localitații Vicovu de…

- Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) taxeaza in termeni duri mesajul șefului DNA, Crin Bologa, transmis marți intr-un comunicat de presa al direcției, pe tema desființarii Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) care va fi redefinita in cadrul Parchetului…