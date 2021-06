Stiri pe aceeasi tema

- Olimpia Melinte, actrița din serialul „Vlad”, a devenit mama pentru a doua oara, in luna aprilie a acestui an. Vedeta, in varsta de 34 de ani, a postat pe Instagram o imagine emoționanta, in care apare in timp ce iși alaoteaza bebelușul. Alaturi, vedeta a scris un mesaj pentru fanii ei. In aceasta perioada,…

- Gina Pistol a devenit mama in urma cu 3 luni, iar de atunci nu se mai dezlipește de fetița ei, Josephine. Fiind pentru prima oara in rolul de mamica, vedeta face tot posibilul sa-i fie alaturi la orice pas micuței, chiar daca asta presupune sa nu bea apa sau sa nu mearga la baie atunci cand este cazul.

- Sergiu Hanca și soția lui, Andreea, abia ce și-au botezat fetița nou venita pe lume, ca deja se gandesc la aducerea pe lume a inca unui copilaș. Fotbalistul vrea o familie numeroasa, insa partenera lui pare sa fie cam reticenta. Iata care a fost reacția frumoasei brunete la propunerea sportivului!

- Oana Roman și Marius Elisei fac tot ce e posibil pentru a o vedea pe fiica lor fericita, iar astazi cei doi au ales sa plece la munte impreuna cu Izabela. In urma cu puțin timp vedeta a publicat și primele imagini din camera de hotel, iar in ele a fost surprins și fostul soț.