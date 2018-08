Stiri pe aceeasi tema

- Majestatea Sa Margareta transmite un mesaj referitor la protestul din București, din 10 august, menționand violentele ca au "afectat unitatea naționala și reputația internaționala a Romaniei"."Aceasta doar cu cateva luni inainte ca țara noastra sa asume președinția Uniunii Europene. Niciun…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, considera ca recentele violente de la mitingul diasporei din Capitala au afectat unitatea nationala si reputatia internationala a tarii si indeamna la dialog civic pentru cladirea unui viitor mai bun. "Avem libertatea sa credem ce vrem fiecare despre…

- Senatorul USR Mihai Gotiu a declarat ca gazele lacrimogene, tunurile cu apa si sutele de persoane care au fost nevoite sa suporte ingrijiri medicale nu i-au speriat pe manifestantii din Piata Victoriei, ci i-au unit, scrie Agerpres."Abuzurile nu ne sperie! Ne unesc! 100.000 de cetateni au…

- Violentele continua in zona Pietei Victoria din Bucuresti. Cateva sute de persoane care au fugit din Piata Victoriei cand jandarmii au intrat in forta protesteaza inca pe bulevardul Iancu de Hunedoara. Manifestantii striga ”Nu plecam!”. Ei sunt inconjurati de jandarmi, care au format un cordon.Potrivit…

- Mii de romani din tara si din strainatate s-au mobilizat pentru a participa la mitingul de vineri, 10 august, din Piata Victoriei din Capitala. Ei cer demisia Executivului, nemultumiti de modul de guvernare al social-democratilor si de decizile luate de acestia privind legile justitiei si Codurile penale,…

- Bucurestenii trebuie sa mearga la mall daca au nevoie de pasaport. De astazi, functioneaza doar doua locatii unde locuitorii din Capitala si din Ilfov pot depune cereri pentru documente de calatorie, ambele in incinta unor malluri. Ministerul de Interne a incercat sa rezolve problema aglomeratiei de…

- Școala 124 din Capitala a ars in noaptea de duminica spre luni. Din fericire, in incendiu nu a fost ranita nici o persoana, dar pagubele sunt insemnate. Elevii nu se intorc luni la școala, pentru ca sunt Rusaliile și este zi libera. Incendiul a pornit in jurul orei 3, și timp de cateva ore, pompierii…