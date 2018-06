Stiri pe aceeasi tema

- Croatia a obtinut calificarea in optimile CM 2018, dupa ce a invins Argentina, 3-0. "Pumele" insa spera sa obtina locul secund al grupei, dar depind de rezultatul dintre Islanda si Nigeria. Selectionerul Sampaoli e aproape de o rusine istorica. "Planul pentru acest meci nu a functionat,…

- Echipa feminina de spada a Romaniei a fost invinsa, joi, in sferturile de finala ale Campionatului European de scrima de la Novi Sad, de echipa Estoniei, a doua favorita pe tabloul principal. Ana Maria Popescu, Amalia Tataran, Maria Udrea si Raluca Sbircia au cedat cu 23-24 duelul de pe…

- Soția Prințului Albert de Monaco a stralucit, aseara, la cea de-a 58-a ediție a Festivalului TV din Monte Carlo. Charlene de Monaco, in varsta de 40 de ani, a purtat un outfit ”all-white” și a atras privirile celor din jur. Charlene de Monaco, intr-un outfit ”all-white” Ieri seara, Prințul Albert și…

- Debut nefericit pentru Polonia la aceasta editie a Cupei Mondiale. Selectionata condusa de pe teren de vedeta Robert Lewandowski a pierdut in fata Senegalului cu 2-0, dupa doua goluri la care defensiva poloneza a comis erori uriase. Meciul disputat la Moscova s-a jucat cu stadionul sold-out, peste…

- Sofia și Traian Junior s-au distrat in apa, in timp ce micuța Anastasia a stat cuminte in caruciorul ei. Fiica fostului președinte a postat pe pagina ei de socializare o imagine in care cei doi coii mai mari plimba impreuna caruciorul in care se afla surioara lor nou nascuta. In urma puțin…

- Emeline Gier Miller a fost gasita inconstienta in piscina unui vecin al lui Bode Miller, la Costa de Caza, in Comitatul Orange, la sud de Los Angeles. Bode Miller, fost campion olimpic la schi, acum in varsta de 40 de ani, se afla impreuna cu sotia la o petrecere in casa respectivului vecin, in momentul…

- Parintii copiilor care invata la Scoala 124 din Sectorul 5, care a luat foc luni dimineata, sustin ca lucrurile ar fi fost grave daca incendiul ar fi izbucnit in timp ce in unitate erau elevi. Copiii au fost relocati la trei scoli din zona.

- Fostul spion rus Serghei Skripal și fiica lui ar putea fi inca in pericol, susțin medicii care i-au tratat și care spun ca nu știu care vor fi efectele pe termen lung asupra organismului ale agentului neurotoxic cu care au fost otraviți cei doi, scrie BBC News, citeaza libertatea.ro.