Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica este și o mamica devotata. Din cauza pandemiei creata de virusul ucigaș la noi in țara, se teme pentru familia ei, dar mai ales pentru copii, motiv pentru care a decis sa nu o lase pe Sofia sa mearga fizic la școala. "Am decis sa nu imi trimit printesa la scoala in sistemul…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, duminica 20.09. a.c., ca a fost depașit plafonul de 13 miliarde de lei credite acordate de banci catre intreprinderile mici și mijlocii, cu garanții de stat prin programul IMM Invest. Totodata, liberalul a precizat ca au fost suplimentate fondurile pentru microintreprinderile…

- In urma cu șapte ani, la Giurgiu izbucnea un scandal legat de fraudarea examenului de Bacalaureat. In acest caz erau implicate soția și fiica actualului candidat PSD la Primaria Roata, Marin Constantin, familia Marin fiind printre protejatele lui Niculae Badalau. Cele doua sunt acum trimise in judecata…

- Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) a dat publicitații un raport din care rezulta ca, in primele sapte luni din 2020, numarul firmelor care si-au suspendat activitatea a scazut cu 29,8% fata de perioada similara din 2019. Datele ONRC arata ca in perioada ianuarie – iulie 2020 si-au suspendat…

- Fostul parlamentar Viorel Pavel a murit la varsta de 65 de ani. „Cu adanca durere, familia anunța dispariția prematura a lui Viorel Pavel, la doar 65 de ani, dupa o lunga suferința”, anuța familia indoliata.Viorel Pavel a fost ales deputat in circumscriptia electorala nr.19 din Giurgiu pe…

- Dambovițenii trebuie sa fie corect informați și sa nu cada prada dezinformarilor și informaților interpretate eronat de unii și de alții care au mai mult sau mai puțin, diferite interese. Nu este timpul sa ne jucam cu sanatatea publica a populației județului Dambovița.

- Rezervele internationale ale Romaniei (valute plus aur) la 30 iunie 2020 au fost de 40,269 miliarde euro, fata de 40,812 miliarde euro la 31 mai 2020, anunța MEDIAFAX.La 30 iunie 2020, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 35,002 miliarde euro, fața de 35,646…