- Oana Roman a luat o decizie radicala la scurta vreme dupa divorțul de Marius Elisei. Frumoasa vedeta de la Antena Stars le-a propus celorlalte participante de la Mamici de pitici, cu lipici sa cheme un specialist in parenting pentru a primi sfaturi legate de creșterea copiilor, spunand ca ar avea nevoie…

- Oana Roman le-a facut o surpriza tuturor fanilor de pe rețelele de socializare. Melancolica, indragita vedeta de la Antena Stars a deschis sertarul cu amintiri și acolo a gasit unele de suflet. Astfel, fosta soție a lui Marius Elisei nu a stat pe ganduri și le-a impartașit internauților mai multe imagini…

- Oana Roman și Marius Elisei au divorțat oficial in urma cu o luna, iar acum, vedeta face declarații surprinzatoare. Isabela nu știe ca parinții ei s-au desparțit și le-a cerut acestora sa ii faca un frațior. Mama ei i-a explicat ca nu se poate, insa.Acum, fiica lui Petre Roman spune ca n-ar avea nimicimpotriva…

- Oana Roman este foc și para pe tatal ei, Petre Roman, care a uitat de ziua nepoatei sale, Isabela. Fiica Oanei Roman și a lui Marius Elisei a implinit duminica 7 ani, prilej cu care parinții ei, divorțați de doar o saptamana, i-au facut micuței o petrecere pe cinste. Din pacate, de la party au […] The…

- Astazi, Marius Elisei a venit in studio „La Maruța” și a facut declarații despredivorțul de Oana Roman. Marius a recunoscut ca el a fost cel care a facutprimul pas și ca Oana a fost de acord, ca urmare a conflictelor prin caretreceau in ultima perioada. „A existat foarte multa incarcatura. Nu am inșelat-o,…

- Oana Roman și-a deschis din nou sufletul in fața fanilor pe rețelele de socializare. Dupa ce a postat pe Instagram un filmuleț realizat alaturi de Marius Elisei prin care le-au vorbit despre desparțirea lor, vedeta de la Antena Stars a aratat acum cat de afectata este dupa divorțul de Marius Elisei.…

- Zilele trecute, Mioara Roman a ajuns la spital, unde a fost operata, dupa ce mai multe zile s-a simțit rau. Acum, mama Oanei Roman se simte mult mai bine și a fost externata, iar vedeta a facut publica prima imagine cu fosta soție a lui Petre Roman, dupa mult timp de cand aceasta nu a mai ieșit in public.…

- Oana Roman și soțul ei s-au desparțit recent, insa atunci cand vine vorba despre fiica lui, Isabela, cei doi iși impart cu brio atribuțiile. Mai nou, vedeta face lecții online cu fiica ei.In cadrul emisiunii „Mamici de pitici, cu lipici”, difuzata la Antena Stars, Oana a marturisit ca școala in mediul…