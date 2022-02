Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a atras atenția cu cea mai recenta postare facuta pe contul ei oficial de Facebook. Prezentatoarea de la „Acces Direct” a vorbit despre operațiile estetice.In varsta de aproape 40 de ani, Mirela Vaida e cantareața, actrița, dar și prezentatoare de televiziune. Apare aproape zilnic pe micul…

- Mirela Vaida are o viața plina. Vedeta are grija ca telespectatorii sa ii aprecieze fiecare apariție. Aceasta se bucura de trei copii, astfel ca le dedica fiecare clipa libera, insa nu uita de silueta ei! Prezentatoarea de televiziune are cateva secrete pentru a se asigura ca se menține in forma. Mirela…

- Mirela Vaida are un program foarte incarcat, dar asta nu facut-o sa renunțe la avea grija de felul in care arata. Prezentatoarea de la „Acces Direct” se ocupa de cei trei copii, iar cand aceștia sunt la școala, ea profita de timpul liber pentru a face sport. In varsta de 39 de ani, Mirela Vaida are…

- Mirela Vaida prezinta de luni pana vineri, la Antena 1 și la Antena Stars emisiunea „Acces Direct”, de la ora 16.00 la 19.00. Dincolo de cariera ei, vedeta e soție, e mama, are trei copii de care are grija zilnic. Despre ei a povestit acum intr-o postare pe Facebook. Prezentatoarea emisiunii „Acces…

- Mirela Vaida a anunțat cu ce afecțiune rara se confrunta cei trei copii ai sai. Prezentatoarea de la „Acces Direct” a dezvaluit și care a fost diagnosticul pus de medici pentru micuți. Mirela Vaida are trei copii, iar aceasta s-a ingrijorat cand a vazut ca aceștia au o problema medicala. Prezentatoarea…

- Mirela Vaida petrece cu fast de Revelion! Vedeta a ales o destinație de lux pentru aceasta noapte speciala dintre ani. Prezentatoarea de la Acces Direct este alaturi de familie și impartașește detalii despre distracția ei de Anul Nou cu fanii din mediul online. Cum se distreaza Mirela Vaida de Revelion:…

- Dupa multe suparari și dezamagiri, Anamaria Prodan are astazi un motiv de bucurie, pentru ca este ziua sa de naștere. Impresara a implinit 49 de ani și a avut parte de o surpriza din partea prietenilor ei. Anamaria Prodan a implinit astazi, 17 decembrie, varsta de 49 de ani și arata spectaculos. Impresara…

- Ani de zile, Paula Chirila a ascuns o mare durere in sufletul ei. Prezentatoarea de la „Xtra Night Show” a pierdut o sarcina inainte sa o aduca pe lume pe Carla, fetița ei. Intr-un interviu pentru Revista VIVA!, ea vorbit despre momentul apasator prin care a trecut. Viața i-a fost presarata cu multe…