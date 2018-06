Fiica ministrului Educației, Valentin Popa, postare revoltătoare: "Baftă, fraierilor, ştim ce pică la BAC" Poza a fost postata pe retelele sociale de catre unul dintre colegii fetei, cu mesajul „Bafta, fraierilor, stim ce pica”.



Contactat de Antena 3, ministrul Educatiei s-a aratat revoltat si a sustinut ca orice insinuari pe acest subiect sunt minciuni. "Sa știți ca și eu l-am sunat pe domnul ministru pentru ca voiam sa am un punct de vedere autorizat. Nu susține ca ar fi reala aceasta poza, inclusiv cu ce scrie acolo. Mi-e greu sa comentez avand in vedere ca nu am certitudinea ca poza e reala și ca textul aparține domnișoarei. Mi-a spus ca poza nu e reala și e foarte revoltat pe ce a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

