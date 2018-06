Stiri pe aceeasi tema

- Zi de luni dimineata cu mari emotii pentru Elena Basescu (37 de ani). Mezina fostului presedinte a nascut o fetita, informeaza click.ro. Bebelusul este al treilea copil al brunetei. Elena Basescu si iubitul ei Catalin Gheorghe (26 de ani), zis Tomata, au devenit parinti luni dimineata. Fiica cea mica…

- Fostul presedinte Traian Basescu este in culmea fericirii Elena Basescu si iubitul ei, Catalin Gheorghe au devenit pariti astazi.Elena Basescu a adus pe lume o fetita pe nume Anastasia, al treilea copil al ei.Fericitul bunic, Traian Basescu, a postat pe pagina sa de Facebook o poza cu micuta.Fiica lui…

- O fetița ascunsa sub patura a fost descoperita la Vama Nadlac de polițiștii de frontiera. Parinții, doi soți din Sibiu, le-au spus oamenilor legii ca au recurs la tertip pentru ca bebelușul de un an sa fie trecut ilegal frontiera. In drum spre Germania, oamenii și-au acoperit bebelușul cu o patura,…

- Conducerea CSM Poli Iasi a decis sa renunte la atacantul Salim Cisse si a reziliat contractul pe cale amiabila cu jucatorul din Guineea. Venit in Copou in septembrie 2017 pentru a intari compartimentul ofensiv, Cisse a dezamagit in aproape toate aparitiile sale pe teren. In cele 11 meciuri in care…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Harghita, Gheorghe Filip, fetitei de patru ani i s-a facut rau si a fost dusa de parinti la spital, unde medicii au stabilit ca, cel mai probabil, a suferit o intoxicatie cu marijuana. Fetita a ramas internata in unitatea medicala si va ramane sub…

- CRBL este un familist convins, iar de cand a aparut in viața lui Alesia, fetița sa, viața lui și a soției sale, Elena, este mult mai frumoasa. Fiica artistului este la fel de pasionata de muzica ca tatal saupasionata de muzica la fel ca tatal sau, ba chiar a inregistrat și o piesa.

- O femeie de 84 de ani, din Bucerdea Vinoasa, a cazut in plasa escrocilor si a suferit un prejudiciu de peste 54.000 de lei. Inspectoratul de Politie Judetean Alba readuce in atentia cetatenilor recomandarile pentru prevenirea inselaciunilor comise prin metoda ACCIDENTUL. Politia a fost sesizata, duminica,…

- La scurt timp dupa ce au fost externate, Nicoleta a postat cateva imagini pe retelele de socializare, scrie spynews.ro. Tanara a dezvaluit si ce nume a primit fiica ei: Nicole Giulia. Micuta a fost asteptata acasa cu un cadru de poveste. Citeste si Nutu Camataru isi rasfata nevasta din spatele…