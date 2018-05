Stiri pe aceeasi tema

- Shiloh, primul copil biologic al actorilor Angelina Jolie si Brad Pitt, si-a anuntat parintii ca vrea sa devina baiat inca de cand avea numai patru ani. Acum, cand are 11 ani, a fost vazuta la plimbare pe faleza, imbracata baieteste, exact cum si-a dorit de mica, arata telemundo.com. „Daca…

- Amalia și Vasilica Ceterașu au facut declarații surprinzatoare in cadrul unei emisiuni in aceasta seara. Ei se gandesc sa faca al doilea copil, mai ales ca micuța Selena are acum aproape un an și cinci luni. Cei doi artiști „lucreaza” la al doilea copil, iar la un moment dat, a fost menționat testul…

- Vasilica Ceterasu pare sa traiasca cea mai frumoasa perioada din viata lui! El si sotia au o fetita minunata pe nume Selena, iar acum se gandesc ca este vremea si pentru al doilea copil.

- Mihai Morar a postat pe contul de socializare un mesaj amuzant si neașteptat, care a starnit admirația tuturor. Realizatorul tv si de radio recunoaște ca este inconjurat numai de femei. Mihai Morar a postat pe Instagram un mesaj in care recoaște ca pretutindeni este inconjurat de femei, inclusiv acasa,…

- "Am botezat, ii salut pe toti finii mei. Am trei fini, doi baietel si o fetita. Nu i-am chemat pentru ca am vrut sa fac ceva restrans in familie. Mama nu a putut sa vina. La multi ani, mama, te iubesc! A fost ziua ei. Citeste si Liviu Varciu si Anda Calin, primele declaratii dupa ce si-au…

- Vasilica Ceterasu si sotia sa formeaza unul dintre cele mai simple si frumoae cupluri din lumea muzicii. Artistul si sotia sa, care ii este mana dreapta pe scena, au impreuna o fetita care este lumina ochilor lor.

- O gripa puternica l-a facut pe artist sa ia masuri pentru a nu o tramsite mai departe. Tavi Clonda s-a izolat de familia lui, de teama ca micuța Victoria sa nu se imbolnaveasca. Tavi Clonda a ajuns pe medicamente, din cauza unei gripe care i-a dat de furca. Artistul urmeaza inca un tratament și și-a…