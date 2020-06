Stiri pe aceeasi tema

- Legenda circuitului NASCAR, Kyle Busch, a caștigat incredibil a 5-a etapa la clasa camionetelor, care a avut loc la Miami. Pilotul de 35 de ani a fost ultimul pe grila de start, fiind astfel penalizat pentru ca nu a efectuat testarea tehnica.

- In vreme ce coronavirusul a provocat panica in intreaga lume, vedetele noastre dau dovada de mult curaj! Deși pericolul nu a intrecut inca, Dani Oțil și Codin Maticiuc iși arata indrazneala! Pe cei doi nu-i poate ține nimic departe de sport, nici macar cand vine vorba despre COVID-19. Imaginile surprinse…

- Așa arata „moda” in randul milionarilor! Adrian Ispravnic a demonstrat ca poate renunța oricand la aroganțe și ca se poate transforma intr-o persoana obișnuita oricand. Faimosul om de afaceri a lasat deoparte pantofii de firma și s-a afișat in papuci, in vazul tuturor! Iata cum l-au surprins paparazzii…

- In urma cu doua zile, Margherita de la Clejani a fost implicata intr-un accident in Bucuresti, iar testele efectuate au relevat ca a consumat substante interzise, potrivit comunicatului Poliției. Viorica de la Clejani face primele declarații despre acest subiect, dupa reacția violenta fața de o echipa…

- Dorian Popa este un adevarat fenomen! Artistul a demonstrat ca e in stare de orice și ca face furori oriunde, fie ca se afla la sala de forța, fie pe strazile din Capitala. Iata cum s-a transformat vedeta in „regele șoselelor”! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Alex Bodi este pus pe distracție! Chiar daca nu de multa vreme afaceristul și Bianca Dragușanu și-au spus din nou adio, lucru aflat in exclusivitate de Spynews.ro, acesta iși petrece timpul așa cum ii place mai mult: in compania lautarilor. Iata cum sarbatorește vedeta separarea de blondina!

- Imagini interzise pentru Gigi Becali! Ginerele latifundiarului nu a invațat nimic. Dupa ce a refuzat sa dea bani cerșetorilor, Mihai a facut un gest de-a dreptul dezgustator! Stai sa vezi cum l-au surprins paparazzii Spynews.ro pe ”Prințișorul din Dobroești”!