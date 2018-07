Fiica lui Robbie Williams, domnișoară de onoare la nunta prințesei Eugenie a Marii Britanii Fiica lui Robbie Williams a fost aleasa domnișoara de onoare la nunta prințesei Eugenie a Marii Britanii, nepoata reginei Elisabeta a II-a, ce va avea loc pe 12 octombrie. Prințul George și prințesa Charlotte vor face parte din alaiul de domnișoare și domni de onoare. Charlotte va fi secondata de Theodora „Teddy” Rose, fiica artistului Robbie Williams și a actriței Ayda Field, in varsta de 5 ani. De asemenea din alai va face parte și Maud Windsor, fiica lordului Freddie Windsor și a actriței Sophie Winkleman, care are 4 ani, noteaza Daily Mail . Pe de alta parte, prințul George va fi acompaniat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu și-a lansat aseara o noua linie de haine pentru un renumit brand de magazine, ocazie cu care celebrul designer a vorbit, in exclusivitate pentru Unica, despre cel mai mare eveniment al perioadei, nunta regala a Prințului Hary cu Meghan Markle. Catalin Botezatu ne-a dezvaluit care a…

- Toata lumea a stat cu ochii pe printul Harry si pe Meghan Markle in ziua nuntii lor. Machiajul și coafura purtate de Ducesa de Sussex au susprins prin simplitatea și eleganța lor. Citește și: Ce machiaj a purtat Meghan Markle in ziua nuntii ei Casa Regala are un impact uriaș asupra trendurilor, mai…

- Oana Roman a ramas placut impresionanta de nunta regala dintre Prințul Harry și Meghan Markle . Vedeta a remarcat modernitatea, toleranța și spiritul liber care au caracterizat ceremonia care a avut loc la Castelul Windsor. „Cea mai frumoasa si emoționanta nunta regala! Doi tineri care evident se iubesc…

- Tatal lui Meghan Markle ar fi decis sa nu participe la nunta fiicei sale cu printul Harry care va avea loc in acest weekend, noteaza luni un site specializat in stiri mondene, citat de DPA. Hotararea ar fi fost luata in contextul scandalului fotografiilor cu el aparute in presa pe care el le-ar fi…

- De asemenea, la petrecere ar urma sa cante Elton John, care a anulat doua concerte din Las Vegas pentru a participa la evenimentul de la Castelul Windsor. Potrivit unor surse, un pian mare va fi instalat pentru ca Elton John sa cante in timpul receptiei. Acest detaliu vine dupa ce familia regala a confirmat…

- Mai sunt doar 17 zile pana la cea mai importanta nunta din an, casatoria Prințului Harry, nepotul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, cu logodnica sa, Meghan Markle. Evenimentul care va avea loc pe 19 mai se anunța unul cu mult fast, care va acapara atenția oamenilor de pretutindeni. Este al…