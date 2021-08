Fiica lui Radu Beligan, nuntă secretă în România. Primele imagini de la ceremonia actriței / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Actrița la Teatrul Național Din București, Lamia Beligan e fiica regretatului actor Radu Beligan. In varsta de 55 de ani, aceasta s-a casatorit in secret, pentru a doua oara. Intr-un interviu pentru viva.ro , Lamia a povestit despre evenimentul special din viața ei și a soțului. Lamia Beligan s-a casatorit…

- Pe 22 aprilie, Olimpia Melinte a nascut o fetița perfect sanatoasa. Acum, pe rețelele de socializare, actrița din serialul „Vlad” de la Pro TV a anunțat ca și-a botezat micuța la mare. „Am fugit la mare pentru aerosoli și ca sa o botezam pe Ingrid Maria a noastra. Azi a ajuns toata familia și e o galagie…

- Petrecere de 3 zile și 3 nopți in familia Laurei Cosoi! Fiica cea mica, Vera a implinit frumoasa varsta de un an, așa ca parinții micuței au organizat o petrecere de vis alaturi de familie, prieteni, dar și nașii micuței sarbatorite. Iata primele imagini de la marele eveniment!

- Cleopatra Stratan si Edward Sanda au devenit sot si sotie sambata, 14 august, iar cuplul ne-a aratat, pe Instagram, si prima poza de la nunta. Fiica lui Pavel Stratan și-a vazut visul implinit și s-a casatorit cu cel care in urma o cerea in casatorie, chiar de ziua in care... The post Cleopatra Stratan,…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au unit destinele astazi, 14 august 2021. Cei doi traiesc cele mai frumoase momente din viața lor, iar primele imagini de la evenimentul mult așteptat au inceput sa apara.

- Dragostea plutește in aer! O cunoscuta vedeta din showbiz-ul romanesc s-a logodit cu iubitul sau, așa ca o sa se auda clopote de nunta cat se poate de repede! Aceasta a postat deja primele imagini cu superba bijuterie pe care a primit-o. O noua nunta in showbiz! Ce vedeta a acceptat cererea in casatorie…

- Simona Halep s-a casatorit in secret cu iubitul ei, Toni Iuruc. Evenimentul ar fi avut loc in cursul zilei de vineri, 23 iulie. Cei doi au avut o petrecere pe cinste la casa lor din Izvorani, insa evenimentul a fost unul privat. Sportiva a stralucit și a fost toata numai... The post Simona Halep, casatorie…

- Șerban Copoț și-a botezat fiica. Prezentatorul de la Antena 1 a organizat alaturi de soție un eveniment discret alaturi de familie și de prietenii apropiați. Acum a publicat și imagini in mediul online de la eveniment. Șerban Copoț a devenit tata pentru a treia oara in luna noiembrie a anului trecut.…