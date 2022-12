Fiica lui Pele a transmis, miercuri seara, un nou mesaj din spital, unde legendarul fost jucator brazilian este internat cu grave probleme de sanatate. Fiica lui Pele, Kely Nascimento, a postat, pe Instagram, inca o fotografie facuta in spitalul Albert Einstein, in care este internat starul brazilian. Fiica lui Pele, un nou mesaj din spital […] The post Fiica lui Pele, un nou mesaj din spital: „Aceste momente sunt greu de explicat!” appeared first on Antena Sport . The post Fiica lui Pele, un nou mesaj din spital: „Aceste momente sunt greu de explicat!” first appeared on Money .