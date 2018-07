Stiri pe aceeasi tema

- Sabina (23 de ani), fiica lui Oreste, este insarcinata in șase luni și jumatate, iar majoritatea apropiaților ei au aflat recent de aceasta veste. Totul a fost ținut la secret! Aflat in mijlocul unor acuzații destul de grave, in care se vorbește despre traficul de stupefiante, iata ca Oreste are și…

- Oreste Teodorescu, Ramona Badulescu și Razvan Ciobanu sunt doar cateva din vedetele din Romania care vor fi audiate la DIICOT in calitate de martori intr-un dosar privind trafic de droguri, anunta Romania TV. Mai multe perchezitii au fost facute, joi, de DIICOT in Prahova si Bucuresti intr-un dosar…

- Betty Salam este insarcinata! Puștoaica de 17 ani se pregatește sa devina mama pentru prima oara. Fiica lui Florin Salam vrea sa țina secret faptul ca este gravida, potrivit apropiaților ei. Bruneta se iubește de trei ani cu iubitul ei, Catalin Vișinescu. Cei doi locuiesc impreuna și au planuri mari…