- Un baiat din Gorj a sunat la 112 și a spus ca e femeie și urmeaza sa fie violata de patru barbați. Gluma proasta l-a costat 4.100 lei, potrivit Mediafax.Purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Miruna Prejbeanu, a declarat, ca apelul a venit la 112 de la un tanar de 18 ani, din orașul Tismana.…

- La 45 de ani, Angelina Jolie inca isi mai cauta fericirea. Actrita a ramas cu un gust amar dupa casatoriile esuate. De aceea, si-a propus sa nu mai aduca nici un barbat in patul ei, ci sa isi gaseasca alinarea in bratele unei femei.

- O femeie, in varsta de 84 de ani, dintr-o comuna din județul Valcea a fost batuta crunt de fiica sa de 62 de ani, potrivit publicației Gazeta Valceana, noteaza digi24.ro . In urma bataii, victima a ajuns la spital. La data de 19 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Sutești au…

- O femeie in varsta de 29 de ani, pe nume Teasha Macer, nascuta in Cambridge, Maryland, sustine ca mogulul hip-hop este tatal ei biologic. Ea este dispusa sa faca si un test de ADN pentru a dovedi ca spune adevarul.

- Evenimentul nefericit s-a intamplat dupa ce Sue a crezut ca a trecut cu bine peste problemele de sanatate. In ultimele clipe ale vieții, britanica a privit o poza cu fiica și nepoata sa. Decesul s-a produs la Spitalul Queen Elizabeth din Margate. Sue Cairns a luptat timp de 18 zile pentru a caștiga…

- Trei barbați din Galați sunt cercetați de polițiștii din Aiud, pentru inșelaciune. I-au promis unei femei din comuna Lopadea ca o sa-i construiasca un container modular dar dupa ce au primit banii nu și-au mai indeplinit promisiunea. La data de 15 aprilie 2020, polițtiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud…

- Iyanna Mayweather (19 ani), fiica legendarului boxer Floyd Mayweather, a fost arestata sambata in Statele Unite, dupa ce ar fi injunghiat o alta femeie. Fiica lui Mayweather a fost reținuta de polițiști și plasata in arest in Texas, informeaza publicația americana TMZ, aceeași care a anunțat tragicul…

- Martin Tudor s-a stins din viața in urma cu cateva zile, din cauza unui infarct. Data fiind situația in care ne aflam, creata de epidemia cu coronavirus, Martin Tudor a fost condus pe ultimul drum doar de opt persoane. SOCANT! Si-a presimtit MOARTEA! De ce le-a transmis Martin Tudor apropiatilor…