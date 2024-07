Stiri pe aceeasi tema

- Scandal in care este implicat Aeroportul Internațional ”Henri Coanda” in plin sezon al vacanțelor. Situația este din ce in ce mai dificila, iar un cunoscut vlogger de travel a povestit ce a pațit pe aeroportul din București: ”Cel mai prost din Europa”, a atacat acesta pe TikTok. Ce s-a intamplat pe…

- Odata cu venirea verii, Carmina Varciu a decis ca e momentul sa faca o schimbare de look. S-a afișat cu noua tunsoare pe paginile de socializare, iar fanii au fost extrem de incantați de ceea ce au vazut.

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu și a lui Ami Teiceanu, in varsta de 22 de ani, a vorbit despre relația cu mama ei, dar despre partenera tatalui ei, Anda Calin. Tanara spune ca nu o poate considera „mama vitrega pe soția tatalui tau.„Am mai zis și o sa mai zic ca pentru mine nu exista parinți vitregi.…

- Adina Miuleasa a intrat in casa Mireasa cu gandul ca va cunoaște pe cineva și iși va face o familie. Lucrurile nu au stat așa, dar se pare ca fosta concurenta este mai fericita ca niciodata chiar daca este in continuare singura. Tanara a plecat de curand și in vacanța in Dubai și s-a distrat pe cinste,…

- Fiica lui Liviu Varciu nu a stat departe de lumina reflectoarelor, insa mama ei, da. De curand, Carmina a facut publice cateva imagini emoționante in care apare alaturi de cea care i-a dat viața. Ce mesaj emoționant a scris tanara pentru una dintre cele mai importante ființe din viața ei.

- Mama Carminei Varciu are 44 de ani și este o femeie foarte frumoasa. Ami Teiceanu și Liviu Varciu au inceput o relație in urma cu mai bine de 2 decenii, insa lucrurile nu au funcționat. Rodul poveștii lor de dragoste a implinit recent 22 de ani.

- Situatia candidatului sustinut de PSD si PNL la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, ar urma sa fie discutata intr-o intalnire a coalitiei, la finele acestei saptamani sau luni dimineata. Aceasta dupa ce se vehiculeaza de mai multe zile ca medicul ar dori sa se retraga din cursa pentru PMB. Gabriela…

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu, s-a desparțit de iubitul ei și a oferit mai multe detalii fanilor sai. Tanara a marturisit ca este un capitol incheiat din viața sa și prefera sa se axeze pe lucruri mai importante care sunt de viitor.