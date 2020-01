Fiica lui Laurette, mai fericită ca oricând la trei luni de la scandalul de bullying In noiembrie 2020, fiica lui Laurette Atindehou, Serena, a fost umilita și batuta la școala, dintele ei din fața fiind chiar spart. „Joi , fetiței mele i a fost sparta dantura de catre un coleg care nu e la primul incident de genul acesta”, a scris Laurette in noiembrie intr-o postare pe Facebook. „Bullyingul repetat la care este supusa Serena de catre acest copil a fost tolerat de școala , plangerile mele ai fost considerate «rasfaț tv»”. De atunci, lucrurile au revenit, din fericire, la normal pentru micuța de opt ani. Laurette a cumparat o vila in zona Pipera și a mutat-o pe fiica ei la o școala… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

