Stiri pe aceeasi tema

- Este sarbatoare mare in familia Iglesias. Fiica lui Enrique Iglesias a implinit recent varsta de un an. Micuța e la fel de frumoasa ca mama sa, Anna Kournikova, moștenindu-i din plin trasaturile.

- Dupa o perioada in care fiica ei a locuit la Galați, alaturi de bunica, Andreea Antonescu petrece din nou timp cu Sienna, care s-a intors la București. Micuța a implinit recent 10 ani, iar interpreta a dezvaluit ce fel de relație au acum. „Avem tot felul de conversații, purtam discuții pe aproape toate…

- Irinuca, fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicai Gabor, a implinit 14 ani! Micuța se bucura de un real succes pe internet, asta dupa ce și-a lansat un vlog! Cum arata astazi ”primul copil-VIP” din Romania!

- Momente grele pentru Ștefan Stan, dupa ce fiica sa a ajuns pe mana medicilor. Micuța a ajuns rapid in atenția specialiștilor, iar proaspeții parinți stau cu sufletul strans in așteptarea veștilor despre starea ei de sanatate. Fiica lui Ștefan Stan, de urgența la spital. Proaspatul tata e devastat Proaspatul…

- O vedeta de la noi e insarcinata in același timp cu fiica sa. Celebra artista urmeaza sa fevina mama, dar și bunica in același timp. Despre cine e vorba și cum a surprins-o soarta pe aceasta? O vedeta de la noi,insarcinata in același timp cu fiica Anul 2021 vine clar cu multe bucurii pentru familia…

- In decembrie, jucatoarea de tenis a castigat un turneu de dublu in Antalya, unde a facut pereche cu Andreea Rosca (21 de ani). Ele au castigat o finala cu Viktoriia Dema/Cristina Dinu (Ucraina/Romania), scor 3-6, 6-4, 10-6, si au incasat un cec de o mie de dolari, potrivit digisport.ro. Fosta campioana…

- Elena Udrea ramane o impatimita a brandurilor de lux, iar dovada sunt pozele care par decupate din revistele de moda. Fostul ministru a implinit 47 de ani pe 26 decembrie și a marcat momentul cu o serie de imagini alaturi de familie. O placi, n-o placi, n-ai insa cum sa nu o observi. Ținutele purtate…

- Desparțiri peste desparțiri in showbiz, dar iata ca ieri inca o veste a zguduit lumea mondena. Oana Roman s-a desparțit de Marius Elisei, dupa ce tatal fetiței sale a plecat de acasa cu tot cu afacerea familiei! Acum vedeta e nevoita sa petreaca Craciunul doar cu mama și fiica sa!