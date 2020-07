Stiri pe aceeasi tema

- De cand a murit tatal ei, pe data de 24 iunie, Ramona Gabor nu a mai publicat nimic pe contul de Instagram, ba mai mult decat atat, a șters și imaginea pe care a postat-o atunci cu o lumanare și poza parinților ei.

- Ramona Gabor a avut prima reacție dupa moartea tatalui ei, Emil Gabor. Barbatul s-a stins din viața in urma unui infarct și a fost condus astazi pe ultimul drum. De inmormantarea acestuia s-a ocupat Alina, sora cea mare a Monicai și a Ramonei Gabor.„Eu și surorile mele vrem sa mulțumim tuturor celor…

- Costin Marculescu a fost gasit mort, in noaptea de miercuri spre joi, in propria locuința din București, in apartamentul sau. Costin Marculescu a fost absent din viața publica, in ultima perioada. Mai pastrase legatura doar cu Mara Banica și omul de afaceri Doru Colangiu, scrie viva.ro. La cateva minute…

- Cunoscutul actor si cantaret Tudor Chirila comenteaza dur, intr-o postare pe Facebook, fotografia devenita virala pe internet, in care apar premierul Lodovic Orban si alti guvernanti in timp ce beau, fumeaza si incalca distantarea sociala, in sediul Guvernului

- Interpreta Natalia Barbu a scris ieri un mesaj emoționant dedicat mamei sale, Ana Barbu, care s-a stins din viața acum cinci ani. Pe pagina sa de Instagram aceasta a publicate și cite fotografii. „Acum cinci ani in urma, ai plecat de linga noi. A fost cea mai grea zi din viața mea, cea mai intunecata…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. S-au casatorit in urma cu cinci ani și au impreuna doua fetițe. Cu ocazia aniversarii casniciei lor, prezentatoarea tv a transmis un mesaj pe contul de socializare.Gabriela Cristea a postat o fotografie cu Tavi…

- Feli Donose iși sarbatorește astazi mama, iar cu aceasta ocazie, artista i-a transmis un mesaj emoționant pe contul de Instagram. Artista și mama ei au o relație speciala și petrec mult timp impreuna. „La mulți ani, mama mea! Te iubesc Ceresc! Cand n-om mai trai pe acest Pamant, promit ca am sa te caut…