- Acuzații grave la Timișoara! Fiica de 33 de ani a fostului fotbalist Iosif Rotariu a fost reținuta de catre polițiști dupa ce ar fi agresat un copil de doi ani. Cazul s-ar fi petrecut in urma cu doua zile, dar abia acum a ieșit la iveala. Iosif Rotariu a povestit ca fiica lui e bolnava de diabet și…

- Fetita fostei stiriste de la Kanal D a avut parte de o aniversare demna de o mica printesa. Eva Maria Pena a fost personajul zilei de 12 iunie, fiind aniversata cu tot fastul atat de picii de la cresa, cat si de intreaga familie. „A avut parte de doua petreceri: una la cresa, alaturi de colegii ei,…

- Supraveghetoarea de la liceul special din Cluj-Napoca pentru cei cu probleme de auz care a lovit și a amenințat cu moartea o eleva nu avea niciun fel de pregatire pentru a lucra cu persoane cu nevoi speciale.

- Potrivit unui comunicat de presa de luni al Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, procurorii au dispus trimiterea in judecata a Oanei N., educatoarea acuzata ca si a ucis fetita de doar patru ani. "In data de 13.03.2018, in jurul orei 17.30, inculpata N. O. ndash; R., in timp ce se afla impreuna…

- Oana Razvana Neț este acuzata ca, in 13 martie, și-a ucis fetița de numai patru ani, in timp ce ii facea baie. Femeia, educatoare de meserie, a inecat-o pe cea mica, iar apoi i-a taiat venele. Mama criminala a fost reținuta imediat dupa aceea și este și acum in arest preventiv. La finalul…

- Un tanar de 18 ani, din judetul Timis, banuit ca a asezat mai multe sticle incendiare in apropierea sediului PSD Timisoara, este audiat vineri la Politie. Tanarul este cercetat pentru amenintare. Purtatorul de cuvant al IPJ Timis, Aurora Voicila, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca principalul…

- Politia Timis a deschis un dosar penal in rem, pentru distrugere din culpa, dupa ce autoturismul unui jurnalist timisorean a ars in noaptea de vineri spre sambata, in fata blocului din Timisoara in care locuieste. "In cauza s-a intocmit dosar penal pentru distrugere din culpa, in acest caz, si in continuare…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat ca Politia a fost anuntata de medicii de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Miercurea Ciuc, unde fetita a fost adusa de parintii ei, cu simptome de intoxicatie, posibil cu marijuana.Potrivit sursei citate,…