Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 5 luni, in luna mai, Ion Dichiseanu se stingea din viața. Vestea morții marelui actor a lasat un gol imens in sufletul fiicei sale, care l-a iubit enorm. Ioana Dichiseanu a marturisit acum ca lucreaza la o carte in memoria tatalui ei, dar și ca se pregatește de parastasul de 6 luni. Ioana…

- Vestea tragica potrivit careia Petrica Cercel a trecut in neființa a indurerat o țara intreaga, dar mai ales colegii de breasla care au lucrat foarte mult timp cu regretatul artist. Acum, Narcisa Moisa și Adi de la Valcea au facut primele declarații la Antena Stars dupa pierderea lui Petrica Cercel,…

- Fetele lui Vadim Tudor au fost invitate intr-o emisiune TV, unde au povestit cum se descurca la 6 ani de la moartea tatalui lor. Lidia și Eugenia locuiesc inca in casa parinteasca și nu au de gand sa se mute prea curand de acolo. Pe 14 septembrie s-au implinit 6 ani de la moartea lui Vadim Tudor, iar…

- Moartea lui Ivan Patzaichin a provocat multa durere in randul tuturor romanilor, iar printre aceștia se numara și buna sa prietena, gimnasta Nadia Comaneci. Sportiva a avut un mesaj emoționant la aflarea veștii morții acestuia.

- Oana Roman a luat o decizie radicala la inceput de toamna, cu privire la proiectele pe care le avea in desfașurare in TV. Inca de la inceputul acestui an, vedeta și fiica ei au facut parte din reality show-ul „Mamici de pitici cu lipici”, alaturi de alte nume cunoscute din showbiz. Oana și fiica ei,…

- Dorul fața de bebelușul ei abia nascut, langa care, din pacate, nu a prea putut fi aproape, se pare ca a rapus-o pe Cristina Cioran, dupa ce fiica sa inca se afla in spital. Vedeta recunoaște ca rezista cu greu sa se țina departe de unitatea medicala unde Ema este ingrijita, acum cand, practic, ar trebui…

- A trecut o luna de la moartea lui Florin Condurațeanu, insa fiica lui Vadim Tudor face declarații cutremuratoare și spune ca sora ei a visat ca jurnalistul a decedat. Totul s-a intamplat chiar in ziua in care Nea Țuțu a plecat dintre noi.

- Sanda Ladoși, fosta colega a actorului, care a incetat din viața pe 2 ianuarie, intr-un spital din Capitala, i-a facut slujba de pomenire de șase luni. Solista arunca vorbe grele la adresa fostei soții a artistului: ”A fost un act de egoism din partea mamei fiului lui, sa-l incinereze”, ne-a spus Sanda…