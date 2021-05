Fiica lui Ioan Crișan, omul de afaceri mort in atentatul cu bomba de la Arad a vorbit pentru prima oara de la prodecerea tragediei. Femeia a stat de vorba cu jurnaliștii Antena 3 și le-a spus ca tatal ei nu era deloc stresat și niciodata nu primise mesaje de amenințare. “Sunt șocata de ce s-a […] The post Fiica lui Ioan Crișan, prima declarație: “Sunt șocata. Nu a primit mesaje de amenințare, nu era stresat” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .