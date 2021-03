Stiri pe aceeasi tema

- Ioana și Ilie Nastase s-au casatorit in iunie 2019. In urma cu aproape doua luni, fostul jucator de tenis și-a agresat fizic soția. Nastase ar divorța a cincea oara, in timp ce pentru soția sa ar fi al doilea divorț.Cu toate ca „Nasty” i-a oferit Ioanei Nastase flori, cadouri și cine romantice, pentru…

- De ceva timp, Ioana il ține pe Ilie Nastase in probe. Dupa incidentul care a ingrozit o țara intreaga, cand bruneta a sunat la 112 din cauza presupusei agresiuni a fostului tenismen, ea a decis sa-i dea șansa s-o recucereasca. Soția fostului sportiv susține ca nu s-au impacat, dar recunoaște ca petrec…

- Soția lui Ilie Nastase a facut noi dezvaluiri despre cearta dintre ea și fostul tenismen. Se pare ca totul a inceput in momentul in care aceasta s-a intors de la munte, acolo unde petrecuse cateva zile impreuna cu prietenele sale. Mai mult, Ioana a explicat și ce reacție a avut fiul ei atunci cand a…

- Soția lui Ilie Nastase, Ioana, ar fi sunat, vineri seara, la 112 pentru a reclama ca ar fi fost agresata de fostul tenismen.Potrivit unor surse judiciare, apelul ar fi fost dat chiar din locuința acestora care se afla intr-un complex de lux din zona de nord a Capitalei.Din informațiile obținute pana…

- Ilie Nastase, 74 de ani, continua sa duca o viața cu nabadai. Soția fostului mare tenismen, Ioana, a sunat vineri seara la 112 pentru a reclama ca a fost agresata de acesta, scrie G4Media.ro, citand surse judiare. Apelul a fost dat din locuința acestora dintr-un complex de lux din zona de nord a Capitalei,…

- Actrița Zoe Kravitz, 32 de ani, a decis sa se desparta de soțul sau, Karl Glusman, dupa doar 18 luni de mariaj. Fiica lui Lenny Kravitz a depus actele de divorț la data de 23 decembrie, informeaza revista People, citata de news.ro. In octombrie 2016, Zoe Kravitz și Karl Glusman au inceput o relație.…