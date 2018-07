Stiri pe aceeasi tema

- Interpretul de muzica usoara Ilie Micolov (foto), care a murit sambata dupa-amiaza, la varsta de 69 de ani, in locuinta sa din Oglinzi, judetul Neamt, va fi inmormantat maine, 24 iulie, in orasul sau natal Suceava.

- Tragedie fara margini intr-o familie din județul Suceava. Fiica de 15 ani a decis sa iși incheie socotelile cu viața. Ea a recurs la gestul disperat in curtea parinteasca și, din pacate, rudele au gasit-o mult prea tarziu. Acum, cu toții o plang și se pregatesc de ziua inmormantarii. Intre timp, cu…

- Hanibal Dumitrașcu a murit, duminica, la Spitalul Universitar din Capitala, la varsta de 54 de ani. Cunoscutul psiholog era in stare grava, fiind ținut in viața doar de aparate. A lasat in urma lui o familie indurerata, doua fete care regreta enorm ca nu il mai au alaturi pe tatal lor. Maria, fiica…

- Ziua Eroilor a fost celebrata, ieri, de sarbatoarea crestina a Inaltarii Domnului, de autoritatile sucevene, la Monumentul Eroilor din cimitirul Pacea, prin ceremonial religios si militar.La eveniment au participat prefectul de Suceava, Mirela Elena Adomnicai, vicepresedintele Consiliului Judetean ...

- Cantarețul de muzica populara Nelu Balașoiu este bolnav de mai multa vreme. Interpretul se afla de cateva saptamani la un azil din județul Suceava. In urma unor analize medicale amanunțite, artistului i-a fost descoperit un virus. Pe langa asta, el mai sufera de diabet, ciroza și are o parte din laba…