- Gina Pistol și-a luat fetița, pe Josephine, și au plecat impreuna in prima vacanța, la malul marii. Smiley nu le-a putut insoți, iar prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” a explicat de ce artistul nu a fost cu ele. Gina Pistol a marturisit ca Smiley nu a putut merge in vacanța alaturi de ea și de Josephine,…

- Misty și Keo traiesc o frumoasa poveste de dragoste de opt ani, iar cei doi au impreuna o fiica pe nume Aria. Misty a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca viața lor s-a schimbat radical de cand a aparut micuța lor și ca in ultima perioada nu a avut timp de activitațile pe care obișnuia sa…

- Connect-R are o relație foarte buna cu fiica lui. Maya are 8 ani și i-a dat o lecție importanta de viața tatalui ei atunci cand el a intrebat-o pe cine iubește mai mult. Maya este fiica lui Connect-R și a Mishei. Chiar daca cei doi au divorțat, ei continua sa locuiasca in aceeași casa și sa mearga impreuna…

- La numai 8 ani, fiica lui Connect-R ii da lecții de viața artistului. In cel mai recent interviu pentru Antena Stars, celebrul cantareț a marturisit ca rolurile in familia lui se inverseaza de multe ori, iar el este cel care primește lecții de la Maya in anumite situații.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Victoria Lungu a dezvaluit ca iși dorește ca fiica ei, Valerie, sa se casatoreasca. Ce a marturisit artista despre relația pe care o are cu influencerița, dar și cat de greu i-a fost atunci cand s-a mutat in Romania.