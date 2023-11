Kira, fata lui Gheorghe Hagi a jucat in premiera piesei de teatru „Sistemul Perfect”. Premiera a avut loc la Teatrului Național din București. Piesa in care a jucat fiica ”Regelui” se dorește a fi o adaptare teatrala dupa piesa Sistemul Ribadier, o savuroasa comedie in trei acte de Georges Feydeau și Maurice Hennequin, interpretata pentru prima data in noiembrie 1892. In rolurile principale au jucat Monica Davidescu și Aurelian Temișan, care fac un cuplu fabulos atat pe scena, cat și in viața reala. Distribuția a mai fost formata și din Silviu Biriș, Ovidiu Cuncea, Cosmin Vijeu și Kira Hagi. Pana…