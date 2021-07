Fiica lui Hagi a vernisat o noua expoziție de arta. Timp de o luna, lucrarile grafice ale Kirei Hagi vor fi admirate de iubitorii de arta contemporana la Galeria Galateca din București. Intitulata ”Sound of Silence”, proiectul expozițional aduce impreuna, in acelați spațiu, lucrarile tinerei actrițe Kira Hagi, absolventa a Academiei de Film din New York și a Școlii Britanice din București, cu aptitudini CIE Advanced Level in Arta și Design, dar și ale Sabinei Leganaru, absolventa UNArte București, cu o licența și un master in picture. Kira Hagi a descoperit pictura in perioada cat a locuit in…