Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Bendeac, in varsta de 39 de ani, a postat pe contul de socializare imagini cu tatal lui, chiar in ziua aniversarii acestuia. In dreptul fotografiilor, actorul a scris un mesaj emoționat pe parintele sau, care astazi implinește 62 de ani. Danuț Bendeac, tatal lui Mihai Bendeac, a implinit varsta…

- De curand, Gica Popescu (54 de ani), președintele Farului Constanța, a dezvaluit ca incearca sa le dea o educație financiara sanatoasa copiilor sai, Maria (21 de ani) și Nicolas (19 ani).

- Cați bani ii da Gica Popescu fiicei sale. Fostul capitan al clubului FC Barcelona și a naționalei Romaniei, este mandru ca frumoasa sa fata invața in orașul spaniol unde fostul mare fotbalist a scris istorie in teren. Maria a absolvit una dintre cele mai prestigioase facultați de business. Gica Popescu…

- Gica Popescu (54 de ani) a atins un subiect delicat in cadrul primului episod din „Profu' de Sport”, podcastul lansat astazi de Gazeta Sporturilor. „Baciul” a rememorat modul in care și-a anunțat cei doi copii, Nicolas și Maria, ca merge la inchisoare. Dialogul integral dintre Catalin Țepelin și Gica…

- Gica Popescu (54 de ani), unul dintre cei mai importanți fotbaliști romani din toate timpurile, a discutat la ediția inaugurala a podcastului„Profu' de Sport”, moderat de redactorul-șef GSP Catalin Țepelin, despre susținerea pe care le-o ofera celor doi copii ai sai, Nicolas și Maria, pe care fostul…

- Alex Bodi este un tata devotat, iar asta nu o spunem doar noi, ci chiar modul in care a fost surprins de catre paparazzii SpyNews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania! Celebrul afacerist este atente cu cei care-i ofera ajutor, iar acest lucru a avut grija sa o invețe și pe fiica pe care…

- Avem imagini rare cu ”fetele” lui Gica Popescu! Maria, fiica celebrului fost fotbalist, a dovedit inca o data ca ar face orice pentru cea care i-a dat viața. Luminița Popescu, partenera de viața a fostului fotbalist, s-a lasat ”condusa” de fiica ei. Iata cum au fost surprinse cele doua de catre paparazzii…

- Betty, fiica lui Florin Salam, a facut primele declarații despre nunta tatalui ei cu Roxana Dobre, care va avea loc pe 1 iunie, la malul marii. Artista așteapta cu nerabdare evenimentul, care se va desfașura in compania familiei și prietenilor.„Atat timp cat ei sunt fericiti, asta conteaza cel mai mult.…