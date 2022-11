Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Cristina Balan a marturisit ca a visat va avea doua sarcini. Artista este insarcinata in luna a șaptea și așteapta cu nerabdare sa iși țina fetița in brațe. Vedeta are toate motivele sa radieze de fericire, pentru ca va deveni mama pentru a treia oara.

- Scandalul momentului in showbiz-ul romanesc. Raluca Dragoi a fost acuzata ca a destramat o famile. Artista a facut preimele declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars, in care a marturisit ce s-a intamplat de fapt. Ce a marturisit artista.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, fiica lui Ilie Balaci a marturisit ca primește semne din partea tatalui ei in fiecare zi. Cum o ajuta regretatul fotbalist pe Lorena de fiecare data cand are nevoie. Au trecut patru ani de la moartea sportivului.

- Lino Golden recunoaște ca a avut frustrari, dupa ce persoanele pe care le considera apropiate au ajuns sa-l barfeasca dupa colaborarea pe care el a avut-o cu Jador. Artistul a fost pus la zid de mulți dintre colegii sai de breasla, insa acum are un mesaj controversat pentru ei. Iata ce le-a transmis…

- Larisa Dragulescu a organizat recent unul dintre cele mai speciale evenimente din viața ei. Aceasta și-a sarbatorit fiica, care a implinit 18 ani. Majoratul ei a fost unul spectaculos, iar Larisa Dragulescu a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars, cum a decurs petrecerea, dar și sumele pe…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Stephan Pelger a vorbit despre starea de sanatate a mamei sale. Celebrul designer a precizat ca mama lui se afla in Germania, iar acolo este ingrijita foarte bine. Iata ce a mai declarat!

- Gina Pistol și-a luat fetița, pe Josephine, și au plecat impreuna in prima vacanța, la malul marii. Smiley nu le-a putut insoți, iar prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” a explicat de ce artistul nu a fost cu ele. Gina Pistol a marturisit ca Smiley nu a putut merge in vacanța alaturi de ea și de Josephine,…

- Simona Sandulescu, o cunoscuta cantareața din București, a fost gasita moarta in Lacul Morii. In exclusivitate pentru Antena Stars, un apropiat al artistei a dezvaluit pe mana cui va ramane averea acesteia. A spus totul cu mai mult timp inainte sa fie gasita decedata.