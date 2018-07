Fiica lui Donald Trump si-a inchis brandul de moda

Stiri pe aceeasi tema

- Fiica președintelui SUA, Ivanka Trump, a luat decizia de a inchide compania de haine ce ii poarta numele. Aceasta hotarare vine la un an dupa ce fiica lui Donald Trump a decis sa devina consilier la Casa Alba. Deși brandul sau de haine și accesorii a inregistrat vanzari uriașe la inceputul anului 2017,…

- Ivanka Trump, fiica lui Donald Trump, a anuntat ca renunta la brandul de moda care ii poarta numele, a carui dezvoltare a fost limitata pentru a evita un conflict de interese cu functia sa de consilier la Casa Alba, potrivit time.com.

- Ivanka Trump, fiica, confidenta si consiliera presedintelui american Donald Trump, i-ar fi cerut tatalui sau sa puna capat separarii copiilor de parintii imigranti arestati la granita, potrivit unei marturii indirecte, insa a evitat orice critica publica la adresa tatalui sau, relateaza AFP.…

- Pentru a nu fi acuzati de conflict de interese, Ivanka Trump si Jared Kushner au renuntat la gestionarea activitatilor zilnice ale companiilor lor in beneficiul unor prieteni apropiati, din momentul in care au inceput sa lucreze la Casa Alba - unde nu primesc salarii -, insa pastreaza in continuare…

- Astfel, Guatemala este a doua tara care isi transfera reprezentanta diplomatica la Ierusalim, punand capat deceniilor de consens international care stabileste ca ambasadele sa fie instalate in afara Orasului Sfant, dat fiind statutul sau disputat si persistenta conflictului israeliano-palestinian.…

- Fiica presedintelui american Donald Trump, Ivanka Trump, si secretarul american al trezoreriei, Steve Mnuchin, au dezvelit luni sigla oficiala a noii ambasade a Statelor Unite la Ierusalim in cadrul ceremoniei la care presedintele Trump a promis, intr-un mesaj video, ca SUA raman angajate in procesul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a descris luni pe Twitter transferul ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim drept 'o zi mare pentru Israel', transmite AFP. 'Ne pregatim pentru ceremonia de la ora 09:00. O zi mare pentru Israel !', a scris Trump pe reteaua de socializare. El a…

- Fiica presedintelui SUA Donald Trump, Ivanka, sotul acesteia, Jared Kushner, si o serie de oficiali americani au sosit duminica în Israel pentru ceremoniile de inaugurare a Ambasadei Statelor Unite de la Ierusalim, informeaza agentia de stiri Dpa.