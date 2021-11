Fiica lui Dan Diaconescu își lansează, la doar 16 ani, propria televiziune Fiica lui Dan Diaconescu iși lanseaza propria televiziune. In varsta de 16 ani, Dona Diaconescu va aparea in calitate de prezentator de televiziune, chiar pe 1 decembrie. Adolescenta trambițeaza idea ca postul pe care taticul sau i-a facut cadou (Dan Diaconescu avand interdicție sa mai desfașoare activitați ce țin de presa scrisa ori audio-video pana in 2025) va fi prima televiziune de podcast-uri din Romania. Fiica lui Dan Diaconescu iși lanseaza, la 16 ani, propria televiziune. In timp de controversatul sau tata așteapta decizia Curții Europene a Drepturilor Omului in ceea ce privește interdicția… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

