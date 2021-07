Fiica lui Bruce Springsteen va concura la Jocurile Olimpice

Stiri pe aceeasi tema

- Jessica Springsteen, fiica starului rock Bruce Springsteen și a cantautoarei Patti Scialfa, iși va face debutul olimpic la Tokyo, dupa ce a fost aleasa in echipa de sarituri peste obstacole a Statelor Unite, relateaza CNN . Din echipa vor mai face parte Kent Farrington, Laura Kraut și McLain Ward, mai…

- Presedintele Federatiei Romane de Haltere, Nicu Vlad, si-a anuntat retragerea din functia de vicepresedinte al Federatiei Internationale de Haltere (IWF) pana la finalizarea anchetei care il vizeaza. Fostul campion olimpic al Romaniei este acuzat de ”complicitate si manipulare” in privinta dopajului…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, nr. 5 mondial, a transmis ca renunta sa mai participe la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august), pentru ca nu se simte pregatit sa joace la cel mai bun nivel, transmite AFP. Thiem va juca in schimb la Wimbledon, la al treilea Grand Slam al anului, care…

- Marian Dragulescu a fost medaliat, duminica. Gimnastul roman in varsta de 40 de ani a luat medalia de argint in finala de la sarituri, la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Varna (Bulgaria). Marian Dragulescu, sportiv calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo in proba de sarituri, a fost notat…

- Brazilianul Neymar ar fi raspuns pozitiv la anunțul de selecție al tehnicianului Braziliei, Andre Jardine, pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo.Conform unei informatii publicate de portalul brazilian UOL Esporte, Neymar si-a facut cunoscuta intentia de a participa la Jocurile Olimpice de la…

- Japonia a inceput sa isi vaccineze luni populatia de peste 65 de ani impotriva noului coronavirus, pe fondul ingrijorarilor tot mai mari cu privire la un nou val de infectari, informeaza DPA. Tara va imuniza circa 36 de milioane de persoane cu varsta de 65 de ani si peste, reprezentand 29% din populatie.…