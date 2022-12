Fiica lui Băsescu scapă de dosarul Nana Ioana Basescu scapa de acuzațiile din dosarul Nana, dupa ce Tribunalul Calarași a incetat procesul penal fața de toți inculpații, ca urmare a deciziilor Curții Constituționale privind prescripția. Tribunalul Calarași a dispus incetarea procesului penal in dosarul Nana pe mai multe capete de acuzare. Vorbim despre abuz in serviciu, spalare de bani, fals, uz de fals. Decizia se aplica fața de cei 11 inculpați din dosarul Nana, asta dupa ce instanța a constatat faptul ca a intervenit prescripția, dupa aplicarea deciziei CCR. Tribunalul Calarași a menținut sechestrele pe mai multe bunuri ale inculpaților,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

