Stiri pe aceeasi tema

- Noi informații privind stingerea din viața a lui Adrian Kreiner. Omul de afaceri ar fi fost omorat cu un covor de catre cei trei barbați care au intrat prin efracție in locuința lui, arata datele din rechizitoriul intocmit de procurori. Fiica victimei s-a inarmat și s-a ascuns, insa nu a scapat de infractori.…

- Continue reading Crima de la Sibiu: In vreme ce Adrian Kreiner era sufocat cu un covor, fiica lui „s-a inarmat cu un briceag si s-a ascuns in dressing”. Ce scrie in rechizitoriu at Info real.

- Omul de afaceri Adrian Kreiner a fost supus la „multiple acte de violența” și exista indicii ca a fost sufocat cu un covor, conform rechizitoriului intocmit de procurori, noteaza news.ro.„Asupra persoanei vatamate Kreiner Adrian, care se afla la parterul locuintei, au fost exercitate multiple acte de…

- Filmul crimei de la Sibiu: victima, legata intr-o pozitie de tortura. Trei suspecți au parasit țara. Detalii oficiale din ancheta Polițiștii din Sibiu au prezentat joi seara filmul evenimentelor care au dus la decesul omului de afaceri Adrian Kreiner, care deținea o firma cu punct de lucru și la Cugir,…

- Informații șocante in cazul crimei lui Adrian Kreiner! Nu doar el ar fi avut de suferit, ci și fiica acestuia. Tanara de 20 de ani a fost atacata și amenințata cu pistolul la cap de unul dintre criminalii tatalui ei. Aceasta a trait momente de coșmar.

- Fiica acestuia, gasita la etaj, a fost amenintata de mai multe ori cu pistolul de catre cei trei atacatori. Anchetatorii spun ca au vizionat mii de ore de imagini de pe camerele de supraveghere din oras.Procurorii au reținut joi un barbat din Timiș in cazul omului de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu…

- Adrian Enache a devenit bunic in urma cu trei saptamani și este fericit cu noul sau rol. Artistul a comparat-o pe nepoata sa cu fiica, aducandu-și aminte de momentele inc are a strans-o in brațe pentru prima oara. Momentele sunt emoționante, iar cantarețul considera ca micuța ii va calca pe urme.

- Tanara de 20 de ani, disparuta din Dobrești, a fost identificata de polițiști. Tanara plecase de la domiciliul din Dobrești in cursul zilei de vineri, 15 septembrie, impreuna cu fiica ei de 5 ani. Poliția a fost alertata. Vineri seara, anchetatorii au anunțat ca le- au gasit in județul Dambovița, la…