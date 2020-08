Fiica jurnalistului Robert Turcescu s-a făcut designer de corsete Fiica jurnalistului Robert Turcescu s-a facut designer de corsete Ioana, fiica lui Robert Turcescu, nu mai este o adolescenta. S-a transformat intr-o tanara extrem de frumoasa ce face deja primii pași in lumea modei. Inca din perioada liceului, Ioana a descoperit lumea fashion și zona de blogging. Iar acum a lansat o colecție de corsete alaturi de actuala soție a tatalui sau, Oana Nuțu. Vezi aceasta postare pe Instagram “Serendipity” link in bio to get yours @oananutu foto: @theapscr O postare distribuita de yoyo (@__y.o.y.o__) pe Aug 21, 2020 la 10:32 PDT Vezi aceasta postare pe Instagram… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

