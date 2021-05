Fiica Ginei Chirilă și a lui Bogdan Vlădău a împlinit un an. Ce frumoasă este Katia Gina Chirila (26 de ani) și Bogdan Vladau (40 de ani) au devenit parinții unei fiice, Katia, in primavara anului 2020. Pe 25 mai 2021, micuța a implinit un an. „La mulți ani, dragoste!”, a scris Gina Chirila pe Instagram, in dreptul unei imagini in care apar ea, Bogdan și fiica lor, Katia. Fiica Ginei Chirila și a lui Bogdan Vladau a implinit un an „Privirea, deși albastra, este a tatalui toata. Scumpete mica, sa crești mare și sanatoasa!; Copil cu chip de inger!; Cat de frumoasa e!!; Ingeraș de fetița!; Ce frumusețe de copil aveți! Sa va traiasca!; Ce ochi superbi are!”, sunt doar cateva dintre… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

