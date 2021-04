Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au demonstrat inca o data ca fac echipa peste tot! Avand in vedere ca salonul la care mergea s-a inchis, artistul a rugat-o pe soția lui sa-l tunda, iar rezultatul a lasat-o pana și pe ea cu gura cascata. Iata care a fost reacția celebrului cantareț cand și-a vazut podoaba…

- Astazi e o zi deosebita pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda. Fiica cea mica a cuplului iși sarbatorește ziua de naștere, iar prezentatoarea TV i-a trasnmis o urare emoționanta in mediul online micuței Iris.

- Gabriela Cristea a fost și de aceasta data deschisa cu admiratorii ei din mediul online și le-a marturisit ca a ajuns pe mainile medicilor. Pentru a nu le da motive de ingrijorare, partenera de viața a lui Tavi Clonda nu a stat pe ganduri și le-a dezvaluit fanilor motivul. Iata așadar despre ce este…

- Gabriela Cristea este o femeie implinita. Și-a gasit soțul perfect pentru ea, are doua fiice minunate, și-a ridicat o casa și are un proiect de televiziune unde iși prezinta viața, pe Antena Stars. De la A la Z, totul este fabulos. Cu lumina reflectoarelor pe fete, in schimb, mai ramane puțin timp și…

- Gabriela Cristea a plecat intr-o escapada la munte, alaturi de Tavi și fetele lor. Prin ce peripeții au trecut și ce dezvaluiri a facut frumoasa prezentatoare. Gabriela Cristea și Tavi Clonda, escapada la munte Gabriela Cristea și Tavi Clonda, impreuna cu cele doua fetițe ale lor au plecat intr-o excursie…

- Gabriela Cristea s-a speriat foarte tare in clipa in care fiica ei a izbucnit in plans. Micuța Victoria s-a accidentat in casa, dupa ce s-a lovit la cap! Ce reacție a avut Tavi Clonda cand și-a vazut fiica plangand in hohote?