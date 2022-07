Stiri pe aceeasi tema

Fiica fostului presedinte iranian Akbar Hashemi Rafsanjani a fost inculpata de activitati de propaganda impotriva Iranului si de blasfemie, a anuntat duminica justitia din aceasta tara, informeaza AFP.

Soția lui Igor Dodon, Galina Dodon, a primit citație de la Procuratura pentru a fi pusa sub invinuire. „Procurorii au oprit-o in trafic, pe drum, cand mergea cu copiii la lecția de sah (probabil este filata non-stop)", a scris Dodon, pe Facebook.

Procesul care a inceput miercuri in Elvetia impotriva lui Michel Platini, fost presedinte al UEFA, este "rezultatul unei conspiratii" menite sa-l impiedice pe acesta sa devina presedinte al FIFA, a declarat apararea fostului mare fotbalist francez, scrie DPA, citat de Agerpres.

Ministrul Mediului din Republica Dominicana, Orlando Jorge Mera, a fost impuscat mortal luni de un apropiat in biroul sau din interiorul ministerului, a anuntat purtatorul de cuvant al presedintiei, noteaza AFP.

Said Bouteflika, fratele defunctului presedinte algerian Abdelaziz Bouteflika, a fost condamnat luni la opt ani de inchisoare cu executare pentru fapte de coruptie, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Unsprezece firme din judetul Arges au fost amendate de catre Inspectoratul Teritorial de Munca pentru ca nu au respectat termenul legal de 10 zile in care erau obligati sa comunice ca au angajate in risc maternal sau pentru ca nu si-au informat angajatele asupra drepturilor pe care le au in momentul…

Congresul Filipinelor l-a proclamat miercuri pe fiul fostului dictator Ferdinand Marcos drept urmator presedinte al tarii, la 36 de ani dupa ce tatal sau a fost rasturnat de o revolta populara impotriva coruptiei endemice si abuzurilor masive ale drepturilor omului, relateaza DPA.

Calul favorit al fostului presedinte turkmen Gurbanguli Berdimuhamedov va avea propria statuie in tara, una dintre cele mai inchise din lume, a relatat luni publicatia officiala Neutralni Turkmenistan, potrivit AFP.