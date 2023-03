Finanțarea secției de Cardiologie, în aer! SCANDAL între medici și conducerea Spitalului Județean Suceava

"Ganditi-va ca asta vara a fost o luna si 10 zile in care noi nu am am reusit sa rezolvam cazurile cronice. Am ajuns in impas. Pot sa am 99% din materiale, dar daca nu am un ac specific… [citeste mai departe]