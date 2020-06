Fiica Elei Craciun era sa dea foc la casa. Vedeta a invatat-o 7 reguli de siguranta

Stiri pe aceeasi tema

- Daca la inceput parea ca are o simpla entorsa, fetița a manifestat dureri din ce in ce mai mari, astfel ca mama ei a dus-o de urgența la spital, unde i s-a facut radiografie și s-a constatat ca are fractura. Citeste si: SuperMom este insarcinata din nou. Vedeta de la noi a facut marele anunt.…

- Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, a declarat vineri, in cadrul unui dialog online cu cetatenii, ca va prezenta saptamana viitoare, pentru fiecare mod de transport, niste reguli de siguranta astfel incat, atunci cand calatoriile pasagerilor se reiau, sa existe un risc calculat…

- Claudia Patrașcanu s-a mutat la Constanța impreuna cu cei doi copii, acolo unde locuiește mama acesteia. Artista și familia ei se afla in izolare de aproape o luna, iar dupa mult timp, in care nu a mai fost activa pe contul de socializare, vedeta a transmis un mesaj.„Am preferat sa ne retragem la Constanta…

- Andreea Marin indeamna femeile sa se puna pe primul plan, indiferent de problemele cu care se confrunta. Vedeta recunoaște ca nu i-a fost bine in perioada in care a renunțat la anumite tabieturi. Andreea Marin este atenta nu doar la comportament, ci și la modul in care arata, fiind conștienta ca este…

- Ela Craciun a realizat prima emisiune TV din Romania filmata integral de acasa cu telefonul Vedeta si-a protejat echipa prin a nu mai inregistra programul din platoul de televiziune si a gasit solutia pentru a continua proiectul chiar si in timpul epidemiei COVID-19. Astfel, intro-urile emisiunii au…