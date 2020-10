Stiri pe aceeasi tema

- Mesajele postate pe pagina sa de Facebook arata ca, in toata aceasta perioada, vedeta s-a concentrat pe propria persoana. "Mi-am descoperit in vara asta un hobby nou: marșul. Mi-am amintit de miile de antrenamente de atletism destul de chinuitoare din copilarie, eu fiind cam impiedicata natural...…

- Cleopatra Stratan a implinit astazi 18 ani. Este majora și mai indragostita ca niciodata de partenerul ei, Edward Sanda. Cei doi iși declaraa iubirea in vazul tuturor, iar ultimele lor mesaje i-au surprins pe fani.„Ești TOT ce nu mai e nimeni!”, a scris ea pe rețelele de socializare in dreptul unei…

- Deși a fost o perioada mai grea pentru Betty Salam, incet incet, lucrurile redevin la normal. Astazi este zi de sarbatoare pentru artista și soțul sau, Catalin Vișanescu. Micuțul Matthias Ștefan implinește doi anișori, iar taticul, mai mandru ca niciodata, a postat un mesaj emoționant pentru fiul sau. Ce…

- Emoții mari pentru Deea și Dinu Maxer, care in acest weekendși-au botezat fetița. Maysa are aproape un an, insa, din cauza restricțiilorcauzate de pandemia de coronavirus, micuța nu a putut fi creștinata. Interpretaa postat pe contul de socializare, imagini de la eveniment.„Suntem emoționați, este un…

- In februarie 2012 o stea a muzicii s-a stins. Este vorba despre celebra Whitney Houston. Era adorata de o multime de fanii, sustinea concerte pe cele mai mari scene, dar, din pacate, la doar 48 de ani s-a stins din viata. Pe 9 august ar fi implinit 57 de ani. E un prilej bun sa ne aducem aminte de cariera…

- Mihaela Radulescu a implinit 51 de ani pe 3 august, iar cu aceasta ocazie, vedeta a transmis un mesaj pe contul de Instagram, deși anunțase ca va disparea o perioada din mediul online. De asemenea, aceasta a primit sute de urari din partea fanilor dar și a colegilor din Romania. Printre aceștia, Gianina…

- "Astazi este ziua mea. Pana la aceasta varsta pot spune ca am invațat cateva lucruri. Plantele vii cu siguranța nu sunt specialitatea mea. Dovada clara, pinul uscat din spatele meu. Il țin, inca, pentru ca din același pamant a rasarit o buruiana cu superbe flori roz de care m-am indragostit iremediabil.…

- Fetița lui Mihai Morar, magnet de like-uri pe Instagram! Mihai Morar se poate declara un barbat implinit. Este de 3 ori tatic. Le are pe gemenele Mara și Cezara, dar și pe Roua, fetița cea mica ce tocmai a implinit 1 an. In ultima vreme, fericitul tatic a postat mai multe fotografii cu micuța sarbatorita…