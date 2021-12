Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Cioran și-a surprins prietenii din mediul online cu o imagine de-a dreptule moționanta cu fiica ei. Actrița a nascut prematur in urma cu șase luni și a stat o perioada lunga fara micuța ei.

- Designerul de moda Iulia Albu este o femeie implinita atat pe plan profesional cat și personal. Cunoscuta stilista se mandrește cu reușitele in cariera, dar și cu fiica ei care devine din ce in ce mai frumoasa.

- Oana Roman traverseaza in aceste momente una dintre cele mai frumoase perioada ale vieții sale, așa cum reiese chiar din postarile pe care le imparte cu marea sa comunitate pe rețelele de socializare. Vedeta și soțul ei, Mariu Elisei, au cu ce sa se mandreasca, asta deoarece fiica lor crește pe zi ce…

- Cristina Cioran a devenit mama in luna iulie, cand fetița ei s-a nascut prematur la 7 luni. Vedeta a fost nevoita sa o lase pe micuța in spital, pana in luna septembrie, cand a luat-o acasa. Acum, actrița și-a surprins fanii cu o poza postata pe Facebook. „Copilul meu și cu mine purtam personalizat”,…

- Khloe Kardashian este, din nou, diagnosticata cu COVID-19. Dupa ce a invins boala anul trecut, vedeta de peste ocean a anunțat ca s-a infectat din nou. De data aceasta și fetița ei de trei ani, True Thompson, a primit rezultatul pozitiv.

- Medicii de la Spitalul Judetean Bacau, unde a murit fetita de 13 ani cu COVID-19, spun ca aceasta a ajuns la Urgenta dupa ce dimineata mersese pe picioarele ei la medicul de familie si ca, la scurt timp de la spitalizare, organele au inceput sa ii cedeze pe rand. Conform acestora, copila nu avea nicio…

- Cristina Cioran a trecut prin clipe de coșmar in momentul in care a nascut prematur. Vedeta nu poate uita niciodata acest episod din viața ei. Invitata in emisiunea lui Catalin Maruța, Cristina Cioran a povestit printre lacrimi ce s-a intamplat in spital cand a nascut prematur. Cristina Cioran a nascut…

- Bianca Dragușanu este o mamica foarte atenta cu fiica ei și incearca sa o rasfețe ori de cate ori are ocazia. Vedeta s-a decis sa ii faca o surpriza micuței sale in ziua in care a implinit 5 ani și a dus-o intr-un loc spectaculos.