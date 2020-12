Fiica de 10 ani a unui controversat afacerist a lansat „Baby Mafia“ VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata Andreea Banica isi va petrece Craciunul in familie, alaturi de cei doi copii si sot.Craciun fericit, iubirici Sper ca aveti veseli in case si ca Mosul v a adus tot ce v ati dorit , a postat constanteanca pe pagina ei de socializare.Andreea Banica a lansat, pentru prima oara alaturi de fiica…

- Andreea Banica a lansat, pentru prima oara alaturi de fiica sa, Sofia, un colaj sensibil ce contine cele mai frumoase colinde de Craciun. Constanteanca le a multumit fanilor sai pentru ca asculta frumosul colaj, pe care il puteti asculta in sectiunea Video a materialului. Andreea Banica a lansat, pentru…

- Andreea Banica a lansat, pentru prima oara alaturi de fiica sa, Sofia, un colaj sensibil ce contine cele mai frumoase colinde de Craciun.Andreea Banica a lansat, pentru prima oara alaturi de fiica sa, Sofia, un colaj sensibil ce contine cele mai frumoase colinde de Craciun.Constanteanca si a invitat…

- Cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 s-au inregistrat, pana in prezent, in Bucuresti - 49.987 si in judetele Cluj - 15.743, Iasi - 15.050, Timis - 14.906, Prahova - 14.754, Brasov - 14.384, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare Strategica, conform Agerpres. Citește și: Fiica…

- Actorul Rupert Grint, cunoscut pentru rolul din filmele „Harry Potter” si „CBGB”, si-a lansat contul de Instagram cu o fotografie in care apare alaturi de fiica lui in varsta de sase luni.Grint, in varsta de 32 de ani, a debutat marti seara pe Instagram si are deja peste 2,2 milioane de urmaritori,…

- Actorul Rupert Grint, cunoscut pentru rolul din filmele „Harry Potter” si „CBGB”, si-a lansat contul de Instagram cu o fotografie in care apare alaturi de fiica lui in varsta de sase luni.

- Un tanar din Dej iși propune sa faca ”terapie prin rime”. Prima melodie semnata de Cristian Haranguș aka ”Psihologu’” – așa cum se autointituleaza pe Youtube – are la baza un subiect controversat: ”stereotipul FARA MASCA!”. Cristian Haranguș (21 de ani) – fostul președinte al Consiliului Elevilor CNAM…

- Un tanar din Dej iși propune sa faca ”terapie prin rime”. Prima melodie semnata de Cristian Haranguș aka ”Psihologu’” – așa cum se autointituleaza pe Youtube – are la baza un subiect controversat: ”stereotipul FARA MASCA!”. Cristian Haranguș (21 de ani) – fostul președinte al Consiliului Elevilor CNAM…