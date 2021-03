Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre fiicele lui Gheorghe Moroșan, barbatul care a sechestarat și ucis doi muncitori intr-un apartament din Onești, a declarat, la Antena 3, ca a incercat sa contacteze autoritațile, insa i s-a inchis...

- Una dintre fiicele lui Gheorghe Moroșan, barbatul ce a sechestrat și ucis doi muncitori, spune ca a sunat la poliție pentru a aplana situația. Cu toate acestea, nimeni nu i-a raspuns. Fata susține ca autoritațile i-au inchis imediat telefonul atunci cand a spus cine este. Fiica criminalului, noi marturisiri…

- Gheorghe Moroșan, barbatul care pe 1 martie a luat ostatici doi muncitori și i-a ucis dupa 5 ore are doua fiice, una care traiește in țara, cealalta plecata in Germania. Ultima spune ca tatal ei „a luat viețile a doua persoane nevinovate”, intr-o declarație pentru Antena 3.Camelia Moroșan e una dintre…

- Fiica ucigașului din Onești rupe tacerea, și povestește cum a incercat sa ipiedice tragedia pentru care tatal sau se face vinovat. Femeia marturisește ca autoritațile au evitat sa se implice in caz, ba chiar i-ar fi inchis și telefonul in nas in momentul in care a spus cine este.

- Una dintre fiicele lui Gheorghe Moroșan, barbatul din Onești care a sechestrat și ucis doi muncitori, a spus, la Antena 3, ca a incerat sa contacteze autoritațile si sa aplaneze situatia. Fiica agresorului din Onesti spune ca atunci cand a incercat sa contacteze poliția din Bacau și din București i…

- In urma cu doar cateva momente fiica criminalului din Onești a ajuns la spitalul unde tatal sau e internat. Tanara a avut o reacție violenta cu jurnaliștii și nu a vrut sa raspunda la nicio intrebare.

- O noua crima a șocat Romania, asta dupa ce Gheorghe Moroșan, un barbat din Onești, a luat ostatici doi barbați, dupa care i-a ucis cu sange rece in apartamentul sau! Se pare ca soția lui l-a susținut in tot, iar acum ea a fost reținua și incatușata. Fiica femeii implora oamenii legii sa o elibereze.

- Luare de ostatici s-a incheiat tragic luni seara, intr-un apartament din Onești, județul Bacau. Un barbat de 68 de ani, Gheorghe Moroșan, a sechestrat și ucis doi muncitori ce renovau locuința. Acesta a sunat la numarul de urgențe 112 și a sunat ca ii omoara. Fiica barbatului a spus ca tragedia ar fi…