- Jose "Pepe" Mujica, fost presedinte al Uruguayului (2010-2015) si personalitate marcanta a stangii latino-americane, a anuntat marti ca se retrage din viata politica, renuntand la 85 de ani la unicul sau mandat de senator, informeaza AFP potrivit Agerpres. Pandemia de coronavirus a grabit decizia…

- Secretarul general al Pro Romania, Ion Mocioalca, trece la PSD și va candida pe listele partidului in județul Caraș Severin, au declart surse din partid pentru Digi 24. Mocioalca va deschide lista PSD la Senat. Ion Mocioalca a trecut de la PSD la Pro Romania in decemebrie 2018, ca urmare a „stilul de…

- Ziarul Unirea Elena Basescu revine pe scena politica: Candideaza la alegerile parlamentare Fostul europarlamentar, Elena Basescu, fata fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu, va candida la alegerile parlamentare pe lista Partidului Miscarea Populara Constanta, urmand sa se regaseasca pe primul…

- Anca-Alina Baciu, in varsta de 24 de ani, a castigat alegerile pentru functia de primar in comuna argeseana Corbi candidand din partea Partidului Miscarea Populara.Candidata PMP a obtinut peste 42% din voturi, conform rezultatelor partiale centralizate luni de Autoritatea Electorala Permanenta…

- Mircea Pascu, fost presedinte al Federatiei Romane de Fotbal si conducator al Politehnicii Timisoara, a incetat din viata miercuri, la varsta de... The post Diagnostic schimbat dupa decesul fostului presedinte al Politehnicii Timisoara?! Ieri – edem pulmonar, azi – coronavirus appeared first on Renasterea…

- Saptamina aceasta, Comisia Electorala Centrala a inceput procesul de inregistrare a candidaților pentru funcția de președinte, pentru care se aloca 30 de zile. Lista finala a participanților la cursa electorala-2020 va fi cunoscuta pe 8 octombrie. La moment, intenția de a lupta pentru fotoliul de președinte…

- CARAS-SEVERIN – Candidatul PNL la functia de presedinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, Romeo Dunca, a prezentat joi lista „armatei“ de consilieri pe care o vrea alaturi „pentru a schimba radical judetul“! Mai mult, Romeo Dunca isi doreste sa aiba 23 de alesi judeteni liberali in forul pe care…