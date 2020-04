Stiri pe aceeasi tema

- Deces 117- Femeie, 54 ani, jud. Constanța, revenita din Turcia pe data de 13/03/2020, confirmata pe data de 19/03/2020 in SCBI Constanța. Avea condiții medicale pre-existente (obezitate morbida); bronho-pneumonii repetate in ultimele 12 luni. Data decesului: 02/04/2020.Deces…

- Primul a fost internat pe 26 martie la Spitalul Clinic de Urgenta Judetean Sibiu si a murit pe 30 martie. O zi mai tarziu, pe 31, a fost confirmat pozitiv. Suferea de insuficienta renala cronica, si facea dializa, respectiv de o boala cardiovasculara. Contact ii fusese sotia, care a murit tot din cauza…

- Fratele antrenorului Petre Grigoraș a murit dupa ce a fost infectat cu COVID-19. In 5 minute l-au bagat in mormant, fara slujba, a declarat tehnicianul. Antrenorul Forestei Suceava, Petre Grigoras, trece prin momente grele, dupa ce unul dintre frații antrenorului a murit dupa ce a fost infectat cu COVID-19.…

- 144 noi cazuri de coronavirus au fost inregistrate in Romania in ultimele 24 de ore. Bilanțul total al infectarilor urca la 906. De asemenea, 13 oameni infectați cu COVID-19 au murit. Buletinul informativ: Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate…