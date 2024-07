Stiri pe aceeasi tema

- Maya, fiica Antoniei, a facut senzație alaturi de Alex Velea pe scena de la Neversea. Adolescenta este de o frumusețe rapitoare, atragand privirile tuturor cu superbele trasaturi ale feței și mișcarile de dans.

- Surpriza de proporții la Neversea! Alex Velea a facut un show cu totul deosebit, caci fiica Antoniei a urcat pe scena alaturi de el! Maya i-a incantat pe fani, iar cu toții sunt convinși ca va calca pe urmele mamei sale! Iata imagini de senzație de la Neversea!

- Maluma este unul dintre cei mai așteptați artiști de la Neversea. Va urma pe scena in seara aceasta și și-a adus iubita, dar și fetița in Romania. Cei doi au devenit parinți pe 10 martie și au impreuna o fetița.

- Un oraș european a schimbat nu mai puțin de opt țari in 200 de ani, insa acum este capitala unui stat UE. Din cauza poziției sale geografice strategice, orașul a fost aruncat in jocul puterilor europene ca o minge de ping-pong, schimbandu-și stapanii de-a lungul istoriei. Este vorba despre Ljubljana,…

- Tanara Ruxandra Burlacu, avand la dispoziție doar pianul din camera ei, a reușit sa transforme intr-o bijuterie muzicala refrenul unei piese binecunocute dintr-un gen cu totul diferit.Ea a postat inregistrarea pe platforma Tik Tok, unde s-a bucurat de apreciere imediata din partea privitorilor. Chiar…

- Irina Columbeanu va veni in Romania in scurt timp sa-și vada tatal dupa mult timp. Acuma, fiica Monicai Gabor s-a transformat intr-o adevarata domnișoara. Irina Columbeanu vine in Romania Irinel Columbeanu iși așteapta cu nerabdare fata, care va veni in Romania pentru prima data dupa 5 ani de zile.…